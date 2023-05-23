Açıkhavada yıldızlar geçidi

İstanbul'da bol müzikli günler başlıyor! Uniq, haziran ayı boyunca yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. 17 Haziran'da rap müziğin başarılı ismi Murda, 21 Haziran'da Yıldız Tilbe, 22 Haziran'da şarkıları ve konserleriyle son yıllara damga vuran Gazapizm ve 23 Haziran'da 90'lar Türkçe pop müziğinin unutulmaz isimleri hayranlarıyla buluşacak. 2 Haziran'da DJ Astrix, 3 Haziran'da DJ Oscar Mulero, 10 Haziran'da elektronik müziğin ünlü ismi Monolink, 11 Haziran'da Ukraynalı rock grubu Okean Elzy sahne alacak.