Afetzedeler için lokanta açtı

Ünlü şef Ömür Akkor, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde açtığı Yeniden Hayat Lokantası'nda hem ilçede görev yapan ekipler, hem de depremzedelere sıcak yemekler yapıyor. Lokantanın 6 aylık kirasını veren, depremzedelere kafede oturacakları bir alan hazırlayan Akkor, şöyle konuştu: "Gelecek için ne yapabiliriz diye düşündük ve 4 günde Yeniden Hayat Lokantasını kurguladık.Depremden etkilenmemiş ve güvenli olan bir lokantayı 6 aylık ücretini vererek kiraladık. Burayı ücretsiz bir lokanta olarak dizayn ettik. Yanına da ücretsiz bir kafe oluşturduk. İstediğimiz; hayatı bir nebze de olsa eski akışına getirmek. Gidenleri geri getirmeyeceğimizi ve acılarını unutturamayacağımızı biliyorduk ama bundan sonra da yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik."