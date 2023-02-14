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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Afetzedeler için lokanta açtı

Afetzedeler için lokanta açtı
Ünlü şef Ömür Akkor, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde açtığı Yeniden Hayat Lokantası'nda hem ilçede görev yapan ekipler, hem de depremzedelere sıcak yemekler yapıyor. Lokantanın 6 aylık kirasını veren, depremzedelere kafede oturacakları bir alan hazırlayan Akkor, şöyle konuştu: "Gelecek için ne yapabiliriz diye düşündük ve 4 günde Yeniden Hayat Lokantasını kurguladık.



Depremden etkilenmemiş ve güvenli olan bir lokantayı 6 aylık ücretini vererek kiraladık. Burayı ücretsiz bir lokanta olarak dizayn ettik. Yanına da ücretsiz bir kafe oluşturduk. İstediğimiz; hayatı bir nebze de olsa eski akışına getirmek. Gidenleri geri getirmeyeceğimizi ve acılarını unutturamayacağımızı biliyorduk ama bundan sonra da yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik."
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Afetzedeler için lokanta açtı
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