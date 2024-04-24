‘Ailece müzik yapmak bambaşka’

Dünyaca ünlü perküsyonist Mehmet Akatay ve müzisyen ailesinden oluşan Akatay'fa grubu, ikinci teklisi 'Çocuklar Gibi'yi müzikseverler ile buluşturuyor. Sözü Sabahattin Ali'ye, müziği Ali Kocatepe'ye ait olan şarkının düzenlemesini Fırat Özbaylar ve Mehmet Akatay yaptı. Aile grubu olmanın müzik çalışmalarını olumlu yönde etkilediğini belirten Akatay, "Aile olmak başlı başına çok özel bir duygu. Kendi aile bireylerinle müzik yapmak ve bir duyguyu paylaşmanın verdiği hazzı tarif etmek mümkün değil. Bu bambaşka bir duygu" dedi.