Burcu Esmersoy, yüzü olduğu markanın lansmanında konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Mısır'a giderek bir seyahat gerçekleştiren Esmersoy, soyadının da ailesinin kökeninin Mısırlı olmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Esmersoy, "Benim ailemin soyu Mısır'dan geliyor. Esmersoy soyadı da oradan geliyor. Hiç fırsat olmamıştı." dedi. Evlilik kararı alan ve Nazım Akmandil ile düğün yeri bulmakta zorlanan Esmersoy "Biz geçen sene evlilik kararı aldık. O dönemde yer müsaitlik durumu yoktu. Sonra ise 1 - 4 Eylül arasını bize verdiler. Ağlamak işe yaramış.