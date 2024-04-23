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Giriş Tarihi: 23.4.2024 11:44 Son Güncelleme: 23.4.2024 12:17

Ajdar kendisine hakaret eden takipçisini affetmedi

İlginç açıklamaları ve şarkı sözleriyle sık sık gündeme gelen Ajdar, sosyal medyada birçok eleştiriye maruz kalırken içlerinden birini hedef aldı. Şarkıcı, internette “Kendisi de şarkıları da aptal, ya beyninde problem var ya da ünlenmeye çalışıyor” paylaşımında bulunan Berkin Ö’den şahsına hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık Ajdar'ı haklı buldu, Berkin Ö’ye 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ajdar kendisine hakaret eden takipçisini affetmedi

2003 yılında televizyon ekranlarına gelen "Popstar" yarışmasıyla ismini tüm ülkeye duyuran şarkıcı Ajdar, şarkıları ve çeşitli açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ancak bu sefer ünlü şarkıcı, sosyal medyada bir takipçisine kafayı taktı. İddiaya göre; geçtiğimiz yıl 24 Mayıs'ta Berkin Ö.(22), şahsi sosyal medya hesabından şarkıcı Ajdar hakkında bir yorumda bulundu. "Kendisi de şarkıları da aptal, ya beyninde problem var ya da ünlenmeye çalışıyor" şeklinde bir yazı yazan genç adam, Ajdar'ın radarına girdi. Şarkıcı, bu yoruma oldukça sinirlendi ve durumu savcılığa taşıdı.

"BEN KENDİSİNE DEĞİL ŞARKILARINA SÖYLEDİM"

Şarkıcı, söz konusu yorumun sahibi Berkin Ö'den kendisine hakaret edildiğini ve kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli genç, bahse konu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, şikayete konu yorumu kendisinin yaptığını ancak hakaret içerikli olmadığını ve şarkılarına yönelik yorum yaptığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

BİLİRKİŞİ ŞARKICIYI HAKLI BULDU

Savcılık, şüphelinin paylaşımının hakaret suçuna vücut verdiğini ve savunma ile de ikrar edildiği üzere suça konu paylaşımı yapan hesabın şüpheliye ait olduğunu vurguladı. Bilirkişi raporu ile de şüpheli ve paylaşımın tespit edildiğinin altını çizerken şüpheli Berkin Ö'nün "Hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

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Ajdar kendisine hakaret eden takipçisini affetmedi
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