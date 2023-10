‘Akıncı’ maratonu her pazar MinikaGO’da

MİNİKAGO ekranlarında ekim ayı aksiyon dolu geçiyor. Türkiye'nin ilk animasyon süper kahramanı Akıncı, pazar günleri beş bölüm arka arkaya yayınlanıyor. İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, atv ve Minika- GO ekranlarında yayınlanan ilk iki sezonuyla ülke çapında büyük ilgi uyandırdı. Eylül ayındaki ikinci sezon finalinde düşmanlarının büyük hamlelerini zekice alt etmeyi başaran Akıncı, sezon finalinin olduğu gün büyük küçük herkesi ekranlara kilitledi. Akıncı hayranlarının defalarca izlediği, Minika Youtube kanalı canlı yayınında buluşarak tartıştığı final bölümü büyük ilgi topladı. Hayranları Akıncı'nın tekrar yayınlanması için istekte bulundu. Bu talep üzerine Akıncı, Ekim ayında Minika- GO ekranlarında beş bölüm arka arkaya yayınlanmaya başladı. Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizemli hikayesiyle Akıncı, ay boyunca her pazar saat 12.40'ta MinikaGO ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.