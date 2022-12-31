AKM’de görkemli gece

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Kültür ve Sanat Yarışmaları Ödül Töreni'nde geleceğin genç yıldızları ödüllerini aldı. 2 bin kişinin katıldığı gecenin sunuculuğunu Eser Yenenler yaptı.Katılımın her sene daha da arttığı yarışmaya, yaklaşık 30 bin kişi başvurduğu açıklandı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda 13 kişiye ödül verildi. Unutulmaz anların yaşadığı gecede konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Güzellikte ve iyilikte yarışanlar için hiçbir mücadelenin kaybedeni yoktur. Cesur ve özgüvenli biçimde yarışmalara dahil olan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.