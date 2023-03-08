Aldatmak dizisinde Güzide ile Tarık hesaplaşmasında yeni hamleler!

21.Bölüm Özeti:
Elmas'ın Yeşim'in arkasından yürüttüğü gizli operasyon sayesinde dosya doğru ellere ulaştırılmıştır.
Yeşim için artık hesap verme zamanı gelir.
Yeniden tutunmaya çalıştığı kariyerine ise Tarık'ın vuracağı gizli darbeden habersizdir.
Tolga ile olan ayrılığının üstesinden hala gelememiş olan Oylum pişman olsa da ilişkisini toparlaması mümkün gözükmemektedir.
Ne var ki Tolga'nın Oylum'u Behram'la görmesi Tolga'nın ön yargılarını pekiştirir. Ozan ise Zeliş'le hayatında yeni bir sayfa açar.
Yeşim'in tutuklanması sonucu Ümit, Öykü ile ilgilenirken Tarık bir kez daha bencilliğini gösterir. Ancak pervasızlığı, kendisine karşı bir koz daha elde edilmesini sağlayacaktır.
Uzun zamandır Güzide'ye karşı verdiği savaşla meşgul olan Tarık, öngöremediği büyük bir tehlikenin geldiğinin farkında değildir.