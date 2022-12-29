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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Aleyna Tilki’ye soruşturma: ‘O sözüyle Romanları aşağıladı’

Aleyna Tilki’nin katıldığı bir programda dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber için sarf ettiği “Los Angeles’ta karşılaştık ama çocuk çingen” sözleri olay oldu. Bir vatandaş, Romanları aşağıladığı gerekçesiyle Tilki’den şikayetçi oldu

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Aleyna Tilki’ye soruşturma: ‘O sözüyle Romanları aşağıladı’
'SANA YÜRÜYEN OLDU MU?'
Aleyna Tilki'nin Justin Bieber hakkındaki sözleri başını yaktı! Şarkıcı, katıldığı bir programda "Sana yürüyen bir ünlü oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Los Angeles'ta bir otelin kafesinde Justin Bieber yanıma gelip kulağıma bir şeyler fısıldadı. Ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani!"



'KÜÇÜMSEYİCİ BİR DİL'
Manisa'da yaşayan bir vatandaş programı izledikten sonra Tilki'nin Roman vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve küçümseyici bir dil kullandığını belirterek CİMER'e başvurdu. Şikayet sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, programı bilirkişiye gönSABAH dererek deşifresini istedi.



'AMACIM KALP KIRMAK DEĞİLDİ'
Tilki gelen tepkiler üzerine özür diledi: "Amacım kalp kırmak değildi. O sözü salaş bir tarzı anlatmak için kullandım. Tüm Romanlara sonsuz saygı, sevgim var."


Justin Bieber
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Aleyna Tilki’ye soruşturma: ‘O sözüyle Romanları aşağıladı’
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