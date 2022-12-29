Aleyna Tilki’ye soruşturma: ‘O sözüyle Romanları aşağıladı’

Aleyna Tilki'nin Justin Bieber hakkındaki sözleri başını yaktı! Şarkıcı, katıldığı bir programda "Sana yürüyen bir ünlü oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Los Angeles'ta bir otelin kafesinde Justin Bieber yanıma gelip kulağıma bir şeyler fısıldadı. Ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani!"Manisa'da yaşayan bir vatandaş programı izledikten sonra Tilki'nin Roman vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve küçümseyici bir dil kullandığını belirterek CİMER'e başvurdu. Şikayet sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, programı bilirkişiye gönSABAH dererek deşifresini istedi.Tilki gelen tepkiler üzerine özür diledi: "Amacım kalp kırmak değildi. O sözü salaş bir tarzı anlatmak için kullandım. Tüm Romanlara sonsuz saygı, sevgim var."