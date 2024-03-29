Amerika macerası bitti Türkiye’ye döndü

Türkiye'deki kariyerine ara verip 2.5 yıl önce Amerika'ya giden oyuncu Ayça Varlıer, doğup büyüdüğü topraklara yeniden dönüş yaptı. New York'ta oyunculuk eğitimi alıp müzikallerde, sinema ve dizilerde rol alan Varlıer, bir yandan da özel gecelerde ve etkinliklerde şarkıcı olarak sahneye çıktı. Hayallerini gerçekleştirip, istediği başarıları elde eden ünlü oyuncu, Türkiye'den gelen yoğun dizi, reklam ve sinema tekliflerine yanıtlar verip, kaldığı yerden iş hayatına hızlıca geri dönüş yapabilmek için döndüğünü açıkladı.