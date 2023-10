Anneleri dünya yıldızı ama oğulları öyle bir iş yapıyor ki! Kimse tahmin bile edemezdi: Film setinde…

Angelina ilk kez, projenin ilk kez duyurulmasından neredeyse tam bir yıl sonra sette görüldü. Yönetmen Pablo Larrain'in önde gelen bir kadın figürü hakkındaki üçüncü biyografisi olan, merhum opera sanatçısı Maria Callas'ı konu alan yeni filmde başrol oynayacak. Yönetmen daha önce Jackie'de Natalie Portman'ı ve Spencer'da Kristen Stewart'ı yönetmişti.

Fakat bu sette ilginç olan şu ki; Angeline Jolie ile birlikte oğulları Maddox ve Pax de "set çalışanı" olarak onunla birlikte görev alıyorlar. Kameralara yansıyan bu görüntüler, birçok kişi için ilginç olarak nitelendirilse de, aslında Jolie'nin oğullarının ilk deneyimleri değil.

Pax daha önce Angelina Jolie'nin 2017 yapımı First They Killed My Father filminde fotoğrafçı olarak çalıştı ve aynı zamanda yakında çıkacak filmi Without Blood'ın yönetmen yardımcısı olarak görev aldı.

Maddox ise First They Killed My Father'ın yapımcılığını üstlendi ve 2015 yapımı By the Sea filminde stajyerlik yaptı.

MADDOX JOLİE - PİTT KİMDİR?

Tomb Raider filminin setin Angelina Jolie, Kamboçya'nın farklı bölgelerini ziyaret ederken yetimhaneye de adımını attı ve her şey bu noktada değişmişti. Hollywood yıldızı, o zamanki kocası Billy Bob Thornton ile Kamboçya'daki bir yetimhaneyi ziyaret ederken kaderi değişmek üzere olan bebek Maddox'u gördü. Maddox'un kendisine olan ilgisinden etkilenen Jolie, bebeği evlat edinmeye karar verdi.

O dönemde Kamboçya'da bebek ticareti nedeniyle bir yabancının Kamboçyalı bir bebeği evlat edinmesi kolay değildi. Yasal sorunlarla karşılaşan Jolie, arkadaşı ve eski Kamboçyalı iş ortağı Sarath Mounh'a ulaştı. Jolie'nin onu Kamboçyalı bir babadan yasal olarak evlat edinebilmesi için Maddox'u aile kaydına ekledi.

Maddox, 10 Mart 2002'de Jolie tarafından tek ebeveyn olarak resmen evlat edinildi. Doğum adı olan Rath Vibol yerine ona Maddox adını verdi.

PAX JOLİE-PİTT KİMDİR?

Pax Thien Jolie-Pitt, 29 Kasım 2003'te Vietname'de Pham Quang Sang'da doğdu ve Tam Binh Yetim Merkezi adlı bir yetimhanede büyüdü. Biyolojik annesi Pham Thu Dung, iki günlükken kendisine karaciğer sorunu teşhisi konulduğunda kaçan bir eroin bağımlısıydı.

Heidi Gonzales ona bir yuva arıyordu. Angelina Jolie tarafından, Mart 2007'de evlat edinildi ve ona "huzurlu gökyüzü" anlamına gelen Pax Thien adı verildi.