Ankara müzik festivali’nde son konserler

SABAH gazetesinin ana medya sponsor olduğu, Sevda- Cenap And Müzik Vakfı'nca geleneksel olarak her yıl düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı 3 haftayı geride bıraktı. Festival, Gılgamış Destanı Parlando Operası'nın konser versiyonunun dünyada ilk seslendirilişinin de yer aldığı, Hacettepe Erken ve Barok Dönem Müzikleri Topluluğu'nun iki konseri ile devam edecek. Festival 30 Nisan'da Mehmet Başman anısına düzenlenecek olan Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası'nın konseri ile sona erecek.TÜRKİYE caz sahnesini yakından takip edenler tarafından iyi bilinen 6 müzisyenden oluşan SPIN, New York'tan Avrupa cazına kadar uzanan bir çizgiye sahip repertuvarını bugün 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali dinleyicisine aktaracak. Özgün bestelerin yer aldığı bir müzikal oluşum olan Spin, ismini ünlü piyanist Thelonious Monk'un konserlerinde müzik yükseldiği zamanlarda kalkıp huşu içinde kendi etrafında dönmesinden alıyor.