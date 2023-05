Annelere armağanlar en özel

Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü'nde sevdiklerine hediye olarak ne alacağına karar verememiş olanları en anlamlı hediyeyi bulabilme telaşı sardı. Genel olarak en çok tercih edilen hediyeler arasında saat, bileklik, parfüm ve çiçek yer alırken annelerimize içten bir gülümseme, alacağımız bir buket çiçek, onları mutlu kılabilmenin en basit yolu aslında. Anneler Günü hediyesi için işte size yön gösterecek bazı hediye alternatifleri...Günün yorgunluğunun atıldığı, vaktin büyük bir kısmının geçirildiği en özel alanlar kuşkusuz evdir. Evini yuvaya çeviren her kadın ev dekorasyon ürünlerine hayır diyemez. Vazo, mumluk, şamdan, dekoratif objeler... Kısacası görünürde ufak gibi gözüken bu hediyeler, annenizi çok mutlu edecek!Parfüm bir kadın için en kişisel parçalardan biridir. Hem kişiyi yansıtan hem de aksesuvar veya giyim kadar önemli olan parfüm, her zaman en popüler hediye seçenekleri arasında yer alır. Siz de baharın en güzel çiçeklerinden annenize bir buket mutluluk vermeye ne dersiniz?Bir kadını mutlu edebilecek yegane şeylerden biri olan çiçek, en anlamlı Anneler Günü hediyeleri arasında. İnternet üzerinden ya da size yakın bir dükkandan satın alabileceğiniz çiçekler, bütçenizi de zorlamayacaktır.Akıllı telefonlarla haşır neşir olan, sosyal medyayı aktif kullanan anneler için teknolojik bir cihaz gayet uygun olacaktır. Bütçeyi biraz daha yüksek tutmakta sakınca yoksa Anneler Günü hediyesi olarak, akıllı bir telefon ya da küçük ev aletlerini tercih edebilirsinizAile fotoğraflarının yer aldığı şarkılı bir video oluşturarak Anneler Günü'nü tüm aile için keyifli kılmak da mümkün. Üstelik bu videoda annenizin en sevdiği şarkıları fon müziği olarak kullanabilirsiniz.ANNELER Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise şöyle: ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir. Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının mayısın ikinci pazarı Anneler Günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır. Öte yandan Anneler günü geleneğinin Yunan mitolojisinde de yeri vardır.