‘Antidepresan’ı söyleyen sanatçılardan gına geldi’

'Kutsal Damacana 4' filminde rol alan oyuncu Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz günlerde Etiler'de eczane çıkışı görüntülendi. "Biraz rahatsızdım. İlaç almaya geldim" diyen oyuncu, oynadığı filmin başarısı hakkında da konuştu: "Son yılların en iyi çıkış yapan komedi filmi oldu. Hava soğuk olursa insanlar sinema salonlara daha da çok gider. Filmin hemen devamını da çekmek istiyor Şafak Sezer." Son günlerde oyuncuların Mabel Matiz'in 'Antidepresan' şarkısını seslendirmesi hakkında da yorum yapan oyuncu, "Gına geldi. Yeter artık. Bırakın sanatçının kendisi söylesin şarkıyı" diye konuştu.