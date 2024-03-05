Apple’a haksız rekabet cezası

Avrupa Birliği, ABD'li teknoloji devi Apple'a, rekabet yasalarını ihlal ettiği için yaklaşık 2 milyar dolar (63 milyar TL) para cezası verdi. Avrupa Komisyonu, Apple'ın kullanıcılarını, Apple Müzik harici alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında tam olarak bilgilendirmediğine hükmetti. Komisyon, Apple'ın neredeyse 10 yıl boyunca bu şekilde davrandığını, bunun da birçok kullanıcının müzik akışı abonelikleri için önemli ölçüde daha yüksek fiyatlar ödediği anlamına geldiğini söyledi. Soruşturma Spotify'ın şikayeti üzerine başlatılmıştı.