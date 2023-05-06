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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Aranjörlükte 20 yılı geride bıraktım

Aranjörlükte 20 yılı geride bıraktım
Mustafa Ceceli, önceki gece Bostancı'da sahne aldı. Sahnede konuk sanatçı Irmak Arıcı ve Ekin Uzunlar da vardı. Sektördeki 20. yılını doldurduğunu dile getiren Ceceli, "Aranjörlükte 20 yıl olmuş. Solistlikte 13. yıl... Daha inşallah çok yıllar vardır önümüzde. Bu X, Y ve Z kuşaklarına ben çok takılmıyorum. Her kuşak klasikleşmiş şarkıları dinlemeye devam ediyor çünkü. Bakarsınız bu gün 15 yaşındaki bir delikanlı da dinler. 60'lı yaşlardaki bir amcamız, teyzemiz de dinler. Albümün çıkması için gün sayıyorum" dedi.
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Aranjörlükte 20 yılı geride bıraktım
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