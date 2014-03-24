Arda Turan'dan aşk açıklaması

Sinem Kobal'ın iş adamı Muratcan Akdoğan'la aşk yaşadığının iddia edilmişti.

Bu haberler üzerine Arda Turan'ın da misilleme olarak İsveç'le oynanan milli maç için geldiği Türkiye'de Ş. ile baş başa yemek yediği haberleri yayınlanmıştı. Son dönemde hakkında çıkan bu iddialara çok kızan Arda Turan, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

"Şahsım hakkında 23 Mart Pazar günü çıkan haberlere o günkü maçım dolayısıyla bugün cevap verebiliyorum. Öncelikle ülkede gündemin çok yoğun olduğu bu günlerde şahsım hakkında asılsız ve spekülatif haberler yapılmak suretiyle kamuoyunun meşgul edilmesinden dolayı duyduğum kızgınlığı ve üzgünlüğü belirtmek isterim. Hem takım hem de kariyerim açısından tarihi bir dönemden geçtiğim bu zaman diliminde yapılan bu haberde maçlardan sonra İstanbul'a geldiğim ve haberde adı geçen hanımefendi ile görüştüğüm iddia edilmektedir. Bu haberi yapanlar ve kullananlar unutmamalılar ki benim sorumlu olduğum bir kulübüm ve ailem vardır.

Evden yürüyüş için bile zor çıktığım, sponsorlarımı ve çekimlerimi bile üç günde bir maç oynamam nedeniyle ertelediğim herkes tarafından bilinmektedir. Kaldı ki maçlardan sonra İspanya dışına çıkıp kulübüme karşı sorumluluklarımı yerine getirmediğime dair beni zan altında bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstüne basa basa belirtmek isterim ki habere değer katmak amacıyla kullanılan misilleme vurgusu çirkin ve ahlak dışıdır. Şahsım, hayatımın hiçbir döneminde insanları kullanmak suretiyle üçüncü şahıslar üzerinde bugüne kadar herhangi bir tasarrufta bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Özel hayatımda bir gelişme ve değişiklik olması durumunda bunu açıklamak cesaretini ve olgunluğunu taşıdığımı bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu haberleri yapan basın mensuplarını ispata muhtaç ve hayal ürünü olan bu tarz haber anlayışını bir kenara bırakıp gerçek bir gazeteci gibi işlerini basın etiğine ve ahlakına duyarlı olarak yapmaya davet ediyor ve bu tarz haberlerle ilgili tüm yasal yollara başvuracağımı belirtmek istiyorum.

Saygılarımla."