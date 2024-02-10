Aşık olanlar el kaldırsın

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, son konserinde müzikseverle buluşması büyük coşkuyla geçti. Harbiye'deki bir etkinlik alanında sevilen şarkılarını seslendiren Arar, ara ara konuklarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. "Kimler aşık? Aşıklar elini kaldırabilir mi?" diyerek sahneden misafirlerine seslenen Arar, kendisini izlemeye gelenler arasında yerini alan annesine; "Anne sen neden elini kaldırmıyorsun? Aşık değil misin yoksa babama?" diye sordu ve salonu kahkahalara boğdu. Konserin ikinci yarısında siyah bir elbise tercih eden güzel yorumcu, sevilen şarkılarının yanı sıra farklı tarzlardan oluşan bir repertuar tercih etti.