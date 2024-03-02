‘Aşık olduğum doğru, yeter mi bu cevap!’

Birce Akalay, Asmalımescit'te görüntülendi. Akalay, "Bugün arkadaşımın doğum günü vardı. Oradan da buraya geldim, hava güzel, değerlendirmek istedim" dedi. Aşk hayatı hakkında konuşmak istemeyen Akalay'ın adı son olarak Hakan Kurtaş ile anılmış, ikilinin yeni bir aşka yelken açtıkları iddia edilmişti.Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Aşık olduğum gülüşümden anlaşılmıyor mu?" diyen Akalay, aşk soruları hakkında, "Doğrudur diyeyim, yeterli olur umarım" dedi. Ünlü oyuncu yakın arkadaşı Gonca Vuslateri'nin hamileliği hakkında da "Sağlıkla gelsin, her şeyden önemlisi o" dedi.Akalay, daha sonra oradan ayrılarak evinin yolunu tuttu.