Aşk hikayelerını dostlarına anlattılar

Sinemave televizyon dizilerinde rol alan Fatih Koyunoğlu ile eşi Ayça Koyunoğlu'nun birlikte kurdukları tiyatronun ilk oyunu 'Aşk Hikayen Düşmüş'ün galası gerçekleşti. Galaya Barış Falay, Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar ile Özge Özberk, Salih Kalyon, Günay Karacaoğlu, Altan Gördüm, Neslihan Yeldan'ın aralarında olduğu çiftin yakın arkadaşları katıldı.Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı, Emrah Eren'in yönettiği oyun, birbirlerine kavuşamamış iki ruh eşinin hikayesini konu alıyor. Oyunda aşka sürekli teğet geçen ikili, parmaklarına taktıkları kuklalarla birçok farklı karakteri canlandırıyor.