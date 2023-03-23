Ateş Kuşları’nda Gülayşe Barbaros’un sırrını öğrenecek mi?

Gülayşe, ailesini Çatal'dan korumak için kendini yakmaya kalksa da ne Ali ne de Barbaros buna izin vermez. Gülayşe, Ali katil olmasın diye Zümrüt'ün karşısına bu kez kendisi dikilir. Elindeki keskin bıçak ya Zümrüt'e ya da kendine dönecektir. Zümrüt, Çatal'a Ateş Kuşları'nın yerini söyleyecek mi?

Ateş Kuşları 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Artık kendi kendimin gardıyanı olmayacağım" | Video

GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN İLK YEMEĞİ!

Gülayşe, nihayet ilk yemeğinde âşık olduğu Barbaros'un karşısındadır.

BARBAROS'UN BÜYÜK SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR?

Barbaros, Çatal'ın oyunundan kurtulmaya çalışırken Sabit, Barbaros'un büyük sırrını öğrenir. Barbaros polistir! Peki Gülayşe, Barbaros'un bu sırrını öğrenecek mi? Aşkına kavuştuğunu zannederken bu yalan ortaya mı çıkacak?

KÜÇÜK SABİT, ANNESİYLE KARŞI KARŞIYA!

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir imtihan bekler. Sabit sokaklarda annesiyle karşılaşır. Yoksa Köksüzler için yeni bir hayat mı başlayacaktır?