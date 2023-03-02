Ateş Kuşları’nda Gülayşe, kendisini çöpe bırakanlarla karşı karşıya!

KARA'NIN AKIBETİ NASIL OLACAK?

Geçmişte ise Ali'nin planı işe yarar ve Çatal'ın elinden kurtulmayı başarırlar. Ama bu kez de Kara ortada yoktur. Ateş Kuşları'ndan ayrı düşen Kara'nın peşinde yine aynı araba vardır. Kara kurtulacak mıdır?