Ateş Kuşları’nda Gülayşe, kendisini çöpe bırakanlarla karşı karşıya!

6.Bölüm Özeti:
BARBAROS, GÜLAYŞE'Yİ KAÇIRIYOR
Gülayşe'nin Ali'ye olan öfkesi gözünü karartır. Barbaros'tan onu kaçırmasını ister.
Ejderhaya binen Gülayşe ve Barbaros mola yerine veda ederken Ateş Kuşları, gözü gibi baktığı Gülayşe'yi kaybetmekle yüzleşir.
GÜLAYŞE, AMCASI VE YENGESİYLE KARŞI KARŞIYA!
Naz ve Menderes, 20 yıl önce çöpe bıraktıkları o bebeğin, Gülayşe'nin karşısındadır!
ÇATAL, GÜLAYŞE'Yİ ARIYOR
Ateş Kuşları'nın en büyük kâbusu gerçek olur. Gülayşe, bu kez Çatal'ın ağına düşer.
KARA'NIN AKIBETİ NASIL OLACAK?
Geçmişte ise Ali'nin planı işe yarar ve Çatal'ın elinden kurtulmayı başarırlar. Ama bu kez de Kara ortada yoktur. Ateş Kuşları'ndan ayrı düşen Kara'nın peşinde yine aynı araba vardır. Kara kurtulacak mıdır?