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Giriş Tarihi: 2.3.2023 11:17 Son Güncelleme: 2.3.2023 11:18

Ateş Kuşları’nda Gülayşe, kendisini çöpe bırakanlarla karşı karşıya!

atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, Cuma günü yayınlanacak 6.bölümüyle nefesleri kesecek. Ateş Kuşları’nın yeni bölümünde Barbaros, Gülayşe’yi kaçırırken, Çatal da Gülayşe’nin peşindedir. Gülayşe, 20 yıl önce kendisini çöpe bırakan öz amcası Menderes ve yengesi Naz ile karşı karşıyadır.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe, kendisini çöpe bırakanlarla karşı karşıya!

6.Bölüm Özeti:

BARBAROS, GÜLAYŞE'Yİ KAÇIRIYOR

Gülayşe'nin Ali'ye olan öfkesi gözünü karartır. Barbaros'tan onu kaçırmasını ister.

Ejderhaya binen Gülayşe ve Barbaros mola yerine veda ederken Ateş Kuşları, gözü gibi baktığı Gülayşe'yi kaybetmekle yüzleşir.

Ali ve Zıpkın, Gülayşe'yi bulmak için Barbaros'u tanıyan kişinin, Mete'nin peşindedir.

GÜLAYŞE, AMCASI VE YENGESİYLE KARŞI KARŞIYA!

Naz ve Menderes, 20 yıl önce çöpe bıraktıkları o bebeğin, Gülayşe'nin karşısındadır!

ÇATAL, GÜLAYŞE'Yİ ARIYOR

Ateş Kuşları'nın en büyük kâbusu gerçek olur. Gülayşe, bu kez Çatal'ın ağına düşer.

KARA'NIN AKIBETİ NASIL OLACAK?

Geçmişte ise Ali'nin planı işe yarar ve Çatal'ın elinden kurtulmayı başarırlar. Ama bu kez de Kara ortada yoktur. Ateş Kuşları'ndan ayrı düşen Kara'nın peşinde yine aynı araba vardır. Kara kurtulacak mıdır?

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Ateş Kuşları’nda Gülayşe, kendisini çöpe bırakanlarla karşı karşıya!
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