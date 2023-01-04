Atv dizisi Kardeşlerim sosyal medyaya damga vurdu! En Çok Konuşulan Kadın Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun...

Kardeşlerim; sosyal medyada En Çok Konuşulan Dizi, Su Burcu Yazgı Coşkun; En Çok Konuşulan Kadın Oyuncu, Onur Seyit Yaran; En Çok Konuşulan Erkek Oyuncu ve #AsDor; En Çok Konuşulan Dizi Çifti olarak yıla damgasını vurdu.