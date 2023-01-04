Atv dizisi Kardeşlerim sosyal medyaya damga vurdu! En Çok Konuşulan Kadın Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun...
Atv dizisi Kardeşlerim'in reytinglerdeki başarısı, sosyal medyada da karşılığını buldu. Sevilen dizi Kardeşlerim sosyal medyada da zirveye yerleşti.
ABONE OL
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, Somera araştırma şirketinin 2022 değerlendirme sonuçlarına göre sosyal medyanın zirvesine yerleşti.
Kardeşlerim; sosyal medyada En Çok Konuşulan Dizi, Su Burcu Yazgı Coşkun; En Çok Konuşulan Kadın Oyuncu, Onur Seyit Yaran; En Çok Konuşulan Erkek Oyuncu ve #AsDor; En Çok Konuşulan Dizi Çifti olarak yıla damgasını vurdu.
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Atv dizisi Kardeşlerim sosyal medyaya damga vurdu! En Çok Konuşulan Kadın Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun...