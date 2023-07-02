Ayça Bingöl: ‘Ben Anadolu’ oyunuyla Nysa Antik Kenti’nde

İş Sanat Antik Sahne'nin yeni programı kapsamında, geçtiğimiz yıl izleyici tarafından yoğun ilgi gören tiyatro oyunu 'Ben Anadolu', Helenistik dönemin etkileyici kentlerinden biri kabul edilen Nysa Antik Kenti'nde 8 Temmuz Cumartesi, saat 21.00'de sahnelenecek.Güngör Dilmen tarafından kaleme alınan, Yıldız Kenter'in unutulmaz performansıyla tiyatro sahnelerinin en çok izlenen oyunları arasında yer alan 'Ben Anadolu', Kenter'in öğrencisi Ayça Bingöl'ün yorumuyla yeniden hayat buluyor. Oyunun yönetmen koltuğunda bu kez Görkem Yeltan oturuyor.Etkinlik ücretsiz olup, Nysa Antik Kenti'ne giriş ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlemelerine tabidir. Biletix'in internet sitesinden yapılacak rezervasyonla katılım sağlanacak etkinliğe 12 yaş üzeri izleyici kabul edilmektedir.İş Sanat'ın farklı şehirlerde yaz boyu sürecek etkinliklerini kaçırmamak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterle anlatılıyor…