Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal: Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?

Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi, Seninle Evlenir Miyim? adlı tiyatro oyununu sahnelemek için önceki gün Aydın'a gitti. Özinal, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür merkezindeki kulisin durumunu görünce şok yaşadı. Pislik içinde olan tuvaleti, perdeleri olmayan giyinme odalarını kaydeden oyuncu, bu görüntüleri CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da etiketleyerek paylaştı.Karşılaştıkları manzaraya çok sinirlenen Şebnem Özinal, "İsmi Aydın olan bir ilimizde oyuncu için değer görülen kulise bakın. Para verip bu sahneleri kiralıyoruz. Kuliste giyineceğimiz yerde perde yok. Kendi imkanlarımızla camları kapattık. Isıtma yok, donuyoruz. Tuvaletin, lavabonun hali ortada. Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?" dedi.