Ayla, Akif’in cinayet videosunu buldu

Cumartesiakşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi, ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. Dizinin 83'üncü bölümünde; Afra, hastaneye kaldırılır. Kaza ucuz atlatılır ve bu Gönül'e ders olur. Şengül bebeği ile Nebahat'in evine iş yapmaya gider. Akif, işportacılığa başlar ama zabıtalar peşini bırakmaz... Tolga'nın aklına uyar ve Suzan boşanmasın diye inşaata çıkar ve atlayacağını söyler. Suzan'ı çağırır ama ikna edemez. Akif'in bu numarasını kimse yemez. Efkar dağıtmaya giden Akif ve Nebahat rastlaşırlar ve aralarında yine bir çekim oluşur. Gönül eşyalarını toplar ve Afra'yı da alarak Almanya'ya gitmek üzere mahalleden ayrılır. Dükkanın anahtarını Şengül'e verir, helallik ister. Babasının telefonunu saklayan Berk, onu özlediği için ses kaydını dinlemek ister. Buna kulak misafiri olan Ayla, Berk ve Doruk maç için çıkınca telefonu kurcalar ve Asiyelerin babasının nasıl öldüğünü öğrenir.