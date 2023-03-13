Azerbaycan’ı güldürecek!

Meral Konrat, Azerbaycan için çektiği sinema filminin tanıtımı için gittiği ülkede, Azerbaycanlı sevenlerinin yoğun ilgisiyle moral depoladı. 'Elçilik' isimli romantik komedi filminin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu kamera karşısına Elgiz Ekber, Xatun, Pervane Tahirkızı gibi ünlü Azerbaycanlı oyuncuların yanında Barış Kömürcüoğlu ile birlikte geçti. Yapımcılığını Toğrul Hüseynov'un yaptığı filmin yönetmen koltuğuna İlham Yaşaroğlu oturdu. Çekimleri sırasında çok eğlendiklerini dile getiren Konrat, "Kamera arkasındaki huzurlu çalışmamız sinema perdesine yansıyacak ve yapıma büyük etki edecek" dedi.