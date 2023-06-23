Baba kucağı gibisi yok

Ünlü şarkıcı Berkay, önceki gün eşi ve çocuklarıyla bir mekana gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Berkay, uykusu gelen küçük kızı Zeynep Mira'yı kucağında uyuttu. Berkay, 2016 yılında manken Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin ilk kızları Arya 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira ise 2019 yılında dünyaya geldi. Kızları olduktan sonra tüm hayatının değiştiğini anlatan Berkay, konserlerinden ve müzik çalışmalarından arta kalan zamanlarda Arya ve Zeynep Mira ile vakit geçiriyor.