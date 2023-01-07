Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile tiyatro oyuncusu Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızı Derin de anne ve babasının izinden gidiyor. Yaklaşık üç yıldır Fransa'da eğitim alan Beşikçioğlu, ünlü çocuğu olmakla alakalı da samimi açıklamalar yaptı. 'Ünlü çocuğu olmak zor. Babamın Erdal Beşikçioğlu olduğunu sakladığım dönemler oldu' diyen Beşikçioğlu şöyle devam etti:'Arkadaşlarımın baban nasıl? diye sormasına uzun süre alışamadım. Ben senin babanı sormuyorum sen niye benim babamı soruyorsun? diyordum. Babamın ünlü olduğunu fark etmedim. Benim büyümeye başladığım dönem onun en popüler olmaya başladığı dönem denk geldi. Babamla bir hafta sonunu beraber geçirememek içimde ukde kaldı. Onu televizyonda görmek yetmiyordu. Bir pazar kahvaltısını dışarıda ailece yapamadık mesela. Babama hasret büyüdüm ama ben büyüdükçe o makas daraldı. Neyse ki en son onun yer aldığı bir işte beraber rol aldık.'