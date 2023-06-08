Türk popunun sevilen seslerinden Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde hayranlarını 90'lara götürdü. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, "Annem, eşim ve oğlum burada, o yüzden çok mutluyum. Onları konserde görünce enerji alıyorum. Böyle büyük konserlerde hep yanımda oluyorlar. Buranın havası başka... Bir tarafta Boğaz diğer tarafta seyirci..." dedi. Ünlü sanatçının müzikseverlere bir sürprizi vardı. Yaşar'ın yerine açılışı 10 yaşındaki oğlu Kerem yaptı. "Bugün babamı sunmak için sahneye çıktım" sözlerinin ardından mikrofonu babasına devretti. Baba-oğul alkış yağmuruna tutuldu. Konserine 'Cezayir Menekşesi' isimli şarkısıyla başlayan sanatçı, gecenin ilerleyen dakikalarında 'Kumralım'dan 'Aldanırım'a, 'Sebepsiz Fırtına'dan 'Birtanem'e kadar sevilen şarkılarını söyledi.