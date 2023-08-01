Bağdatlı’ya arkadaş kazığı

Ünlü TV dizilerinde rol alan oyuncu Ahmet Bağdatlı'nın çalıştığı kast ajansında M.U. isimli bir arkadaşı vardı. Bağdatlı, oyuncu arkadaşıyla yaptığı konuşmada, bir teknoloji cihazı işine girdiğini, kısa sürede yüklü miktarda para kazandığını öğrendi. İşe girmek için gönüllü olan Bağdatlı, önce bu iş için küçük meblağlar yatırdı. Paranın karşılığını kısa sürede ve yüksek vadeyle gören Bağdatlı, 1.5 milyon lira değerinde yatırımla işe girdi. İddiaya göre parayı iş ortağı ve arkadaşı M.U. ile işin içindeki 4 kişinin hesabına yatırdı. Bir süre sonra parayı verdiği ortağı ve diğerleri, genç oyuncuya dönüş yapmadı ve telefonlarını açmadı. Genç adam, yatırım yaptığı parayı geri almak için banka dekontlarıyla birlikte İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Bağdatlı parasının faiziyle tahsil edilmesini istedi.