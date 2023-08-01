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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Bağdatlı’ya arkadaş kazığı

Oyuncu Ahmet Bağdatlı, teknoloji cihazlarını yüksek kârla satacağı bir işe 1.5 milyon yatırdı. İş ortağı arkadaşı ortadan kaybolunca oyuncu mahkemeye başvurdu

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Bağdatlı’ya arkadaş kazığı
Ünlü TV dizilerinde rol alan oyuncu Ahmet Bağdatlı'nın çalıştığı kast ajansında M.U. isimli bir arkadaşı vardı. Bağdatlı, oyuncu arkadaşıyla yaptığı konuşmada, bir teknoloji cihazı işine girdiğini, kısa sürede yüklü miktarda para kazandığını öğrendi. İşe girmek için gönüllü olan Bağdatlı, önce bu iş için küçük meblağlar yatırdı. Paranın karşılığını kısa sürede ve yüksek vadeyle gören Bağdatlı, 1.5 milyon lira değerinde yatırımla işe girdi. İddiaya göre parayı iş ortağı ve arkadaşı M.U. ile işin içindeki 4 kişinin hesabına yatırdı. Bir süre sonra parayı verdiği ortağı ve diğerleri, genç oyuncuya dönüş yapmadı ve telefonlarını açmadı. Genç adam, yatırım yaptığı parayı geri almak için banka dekontlarıyla birlikte İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Bağdatlı parasının faiziyle tahsil edilmesini istedi.
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Bağdatlı’ya arkadaş kazığı
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