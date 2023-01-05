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Giriş Tarihi: 5.1.2023 10:15 Son Güncelleme: 5.1.2023 10:24

Bağlılık Hasan dünya listelerinde!

Semih Kaplanoğlu imzalı ‘Bağlılık Hasan’ filmi,dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. 20’den fazla ülkede düzenlenen uluslararası festivallere katılan film, şimdi de İspanyol ve Fransız sinema yazarları tarafından 2022’nin en iyi 10 filmi arasında gösterildi. Kaplanoğlu bu haberi sosyal medya hesabından paylaşınca dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları yağdı!

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Bağlılık Hasan dünya listelerinde!

Deneyimli yönetmen Semih Kaplanoğlu imzalı 'Bağlılık Hasan' filminin dünyadaki yankıları devam ediyor. Umut Karadağ'ın başrolünde yer aldığı film, geçtiğimiz ağustos ayında Fransa'da, sonbaharda da İspanya'da gösterime girmiş ve sinema yazarlarından övgü toplamıştı.

20'den fazla ülkede, çok sayıda uluslararası festivalde görücüye çıkan ödüllü film, İspanyol ve Fransız sinema yazarları tarafından 2022'nin en iyi 10 filmi arasında gösterildi.

Sinehane ve Kaplan Film ortak yapımı filmin 2022 dünya listelerine girdiğini sosyal medya hesabından duyuran Kaplanoğlu'na dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.

Filmde geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan'ın, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu edinmesi, gösterildiği her ülkede insanları ortak paydada buluşturmayı başarmıştı. Bu yüzden filmin bu başarısı tesadüf değil. Ancak Semih Hoca'nın bundan sonra işi çok daha zor. Çünkü çıtayı o kadar yükseğe taşıdı ki, şimdi ondan daha da iyisini bekliyor seyirci. Dolayısıyla ben de bir sonraki filmini çok merak ediyorum.

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Bağlılık Hasan dünya listelerinde!
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