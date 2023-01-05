Bağlılık Hasan dünya listelerinde!

Filmde geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan'ın, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu edinmesi, gösterildiği her ülkede insanları ortak paydada buluşturmayı başarmıştı. Bu yüzden filmin bu başarısı tesadüf değil. Ancak Semih Hoca'nın bundan sonra işi çok daha zor. Çünkü çıtayı o kadar yükseğe taşıdı ki, şimdi ondan daha da iyisini bekliyor seyirci. Dolayısıyla ben de bir sonraki filmini çok merak ediyorum.