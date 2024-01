Bana uzaylı diyenlerin özür borcu var

Yanlış anlaşılırız diye çoğu şeyi anlatamıyoruz. Sanatçılar olarak biz çok hassasız. Duygulara hitap ediyoruz. Sevgi üzerine kurulmuş bir dünyamız var. Bu dünyanın içinde ne diyelim de yanlış anlamasınlar diye düşünüyoruz. Anlatamadığım çok şey var o yüzden. 'Sürgün Yedi' adlı yeni şarkımda bu yüzden ortada kalan insanın çırpınışları var. Kimse bu yanımı biliyor mu? Kimseye bir şey demedim, mutlu etmek üzerine kurulu bir dünyamız var.Uzaylı lakabını Erol Büyükburç taktı. Kaset kuyruklarını görünce 'Bizim dünyamızda yaşanmamış bir olay, sen uzaylısın' dedi. Öyle kaldı. Basın da büyük keyif aldı. Bir kesim sevdi, bir kesim sevmedi bunu. Ama beni yaraladı. Uzaylı esprisi yapıştı. Reklam yapıyor dediler. Reklama ihtiyacım yok. Bizi anlamadan dinlemeden yargıladılar. Gerçek uzaylı gibi davrandılar. 'Gel bana şarkı yap' diyen kalmadı o zamandan beri. En güzel yıllarımı heba ettiler. Ama ben saygımdan, sevgimden kimseye bir şey söyleyemedim. Zor şartlarda hayatımı devam ettirdim. Beni bu yalnızlığa gönderenlerin bana özür borcu var.Ülkemizin kültürünü 'Oy Oy Eminem'le dünyaya tanıttık. Kendi ülkemde yanlış anlaşılma uğruna sürgün edildim. Bu 'Sürgün Yedim' şarkımı da yaşadıklarımdan yola çıkarak yazdım.Ben zorluklardan geldim, yeni gelenler bu kadar çekmesin diye düşündüm. Şirket kurduk ama iyi yapamadık. Zoru yaşasa daha iyi olurdu. Zorluk yaşasalardı daha kalıcı olurdu. Kolay gelen kolay gidiyor. Sanatçının patronu olmaz. Rahmetliye de öyle söyledim. Kardeşim iyi insandı ama onun da kanına girdiler. Onu bana düşman ettiler. Hastalığa yakalanınca bile daha güzel olacak dedim.Vefasızlık hayatın kanunu. Ama ahde vefa diye de bir şey var. Ben bana yardım edeni hiç unutmadım. İyilikleri hiç unutmadım.Ben ne giysem olay oluyor. 20 senedir bir çizgim duruşum var. Aşiret sistemi, feodal yapı var. Bu kıyafetler Mardinlilere yakışmaz diye konuşuluyor. Bunu bıraksınlar. Kendimi böyle iyi hissediyorum. Pembe kıyafet giymenin ne sakıncası var. Eğitim şart.Benim umurumda değil. Şalvarı giyip güllerimi de toplarım İtalyan tarzı da giyinirim. Kendimi ve vizyonumu değiştirmeye hep çalıştım. Ben o giydiklerimle aykırı bir durumla insanla karşısına çıkmıyorum, sosyal medyam için yapıyorum. Önyargıları yıkmamız lazım. Bizi linçlerken alt yapımıza bakmıyorlar. Ön yargıdan ben de muztaribim.7 sene önce Mardin'de 600 dönüm tarla aldım. Bin 200 rakımda Isparta'dan getirdiğim gülleri işliyorum. Bakkalı olmayan yere fabrika kurdum, Yüzde 90 kadın çalışanım var. Onların attığı her adım bana cesaret verdi. Evlerini ekmek götürüyorlar. 230 ülkede patent almış markamla ülkemi temsil ediyorum. Para vermek için gittim köye, düşündüğümden de büyüdü.5 tondan bir kilo gül yağı üretiyorum. Dünyaya kozmetik ürününün hammaddesini satıyorum. Gül çiçeği sabah saat 4 ile 8 arası toplanır.Sanatçının ticarete girmesi çok zor. Batırmak üzereydim son anda çıktım.Kazığın en alasını akrabalarımdan yedim. Benim gül ekimimin ilk üç senesini amcam yedi. Ortak ettim gül ekmek yerine paralarımı çaldı. Diğer iki amcam da fıstık gibi. 3 bin kişilik aileyiz, her ailede böyle onurlu onursuz haysiyetli haysiyetsiz adamlar var. Aç kalmam da kimsenin bir şeyini çalmam.Aşk Tesadüfleri Sever serisi yapmış biri olarak ben de bu kitabı okuduğumda o filmlerin izini buldum. Geçmişte mektuplaşılan günümüzde mesajlaşılan bir hikâye üzerinden anlatmıştık. Burada da aynı tat var. Yaş ve dönem ne olursa olsun aşk mesafe tanımaz diye düşünerek, gençlik aşkını anlatan bu kitabı filme taşımaya karar verdik. Biyografilerin ve komedilerin çok olduğu dönemde bir aşk filminin çok değerli olacağını düşünerek kolları sıvadık.16 yaşında bir kızım var. Ergenlik dönemindeki tüm serüvenini bilen biri olarak, gençlik ilişkilerine aşinayım. Sosyal medya dünyasında kendi odasına kapanıp sadece ekrandan ibaret bir hayat yaşayan gençlerin gerçek hayatla yüzleştiklerinde bocalama yaşadıklarını görüyoruz.13-25 yaş arası kitleye hitap eden bir film gibi oldu ama yetişkinler için de güzel bir film. 3391 Kilometre film olsun başrolleri de Derya ve Haktan oynasın diye sosyal medyada yoğun bir baskı vardı açıkçası. O yüzden oyuncu seçimi konusunda hiç zorlanmadık.Sinema sektörü yükselişe geçiyor. Bizim filmimiz de ilk günde 100 bin civarında izlendi. Gençleri önceliğe alan filmler yapmak çok önemli. Oyuncu arkadaşlarımın bu heyecanlarını kaybetmemelerini söylüyorum.3391 Kilometre için adım yazıldığında kitabı alıp okumak istedim. Çok güzel bir kitapla karşılaştım. Aradaki kilometrelere rağmen ilişkilerini yaşayan iki insanın hikâyesi çok etkileyiciydi.Kendimden çok uzak biriyle aşk yaşayamam diye düşünürdüm ama kitabı okuduktan sonra ve bize gelen yorumlardan sonra buna inancım arttı. Aşık olursam mesafe tanımam. Bence olur.Annemin isteğiyle sete girdim harçlığımı çıkarmak için. Sonra aşık oldum. 3 senedir bu sektördeyim. Para, şöhret değil, kendimle gurur duymak istiyorum. 'İyi ki yapmışım' demek istiyorum.Ömer Hoca'yla 3. işim. Kitabı okurken de, filmde oynarken de çok ağladım. Uzak mesafe arkadaşlığım olmadı, cesaret edemezdim. Çok büyük sorumluluk.Liseden yeni mezunum. Yaşıtlarıma göre küçüktüm o yüzden geç başladım. 12 yaşından beri setlerdeyim. Sosyoloji ya da psikoloji okumak istiyorum. İyi bir oyuncu olmak istiyorum. Bu bölümlerin oyunculuğa katkısı olduğunu düşünüyorum.3391 Kilometre 2016'da çıktı. Bu benim 8. kitabım. Bu kitabı yazarken de 15 yaşlarındaydım. Her okuyan kendinde bir şeyler buluyor. Ortalama olarak 15-16 yaş grubu büyük ilgi gösteriyor. Ben kitabı modern aşk masalı olarak tanımlıyorum.Birbirlerinden uzak yerlerden yaşayan iki karakter Ege ve İzmir sosyal medya üzerinden tanışarak aşk hikâyesine başlıyorlar. Aylarca yazışıyorlar. Günümüzde de bu tarz ilişkiler var. Örneğin film önceki gün vizyona girdi. Farklı şehirlerde yaşayan çiftler aynı anda filme girmişler. Biz de ilgiden çok memnunuz, hatta şaşkınız.Karakterin ismi İzmir. Diğer karakter Ege. İzmir Ege'dedir diye bağladım onları. İzmir ismini verdiğim için o İzmir'de yaşasın, diğer karakteri de rastgele tıkladım, Paris'te bir yer çıktı. Bir baktım İzmir'le Paris arasında 3391 km var.Ömer Faruk Sorak ile aynı filmde buluşmak çok mutluluk verici. 2 kitaplık seri 1 milyonu geçti. Filmin devamı da gelir gibi.