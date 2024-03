Banu Parlak’ın işyerine saldırıdan 8’er yıl hapis talebi

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanmalarıyla gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamenin detaylarında; silahlı saldırının failinin, elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi olduğu belirtildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Polat'ın "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti... Sana bu prim fazla bile... Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra..." şeklinde konuştuğu bir video ile Parlak'ı tehdit ettiğine yer verildi.Bu mesajdan kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda Daltonlar çetesi olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi. Gökdemir kardeşlerin, suç örgütüne ait hücre evinde eyleme hazır halde bekleyen Batuhan İnci,Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu adlı şüphelilere eylemde kullanacakları motosiklet ve silahı teslim alacakları konum ile Parlak'ın işyerinin konumuyla birlikte talimat verdikleri anlatıldı. Şüphelilerin talimat doğrultusunda 1 Ekim gece saatlerinde Parlak'ın işyerine 2 ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdiği, saldırı sebebiyle 45 bin Türk lirası kadar maddi hasar oluştuğu, işyerinin camında 5 kurşun deliği olduğu tespit edilirken, işyerinin önündeki yolda da toplam 9 mm çapında 5 boş kovan ele geçirildiği belirtildi. İddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan şüpheliler Barış Boyun ve Gökdemir kardeşler hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.Banu Parlak şikayet dilekçesinde şunları söyledi: "Bazı itiraf ve ihbar mahiyetindeki açıklamaları sebebiyle Engin ve Dilan Polat'ın benimle hukuk sınırları dışında hesaplaşma gayreti içerisine girdiklerini ve beni öldürtmek istediklerini anlıyorum. İşyerime ilk silahlı saldırı gerçekleştikten sonra sosyal medya hesabımdan 'İşyerime geçiyorum' şeklinde paylaşım yaptığım, bunun üzerine işyerime tekrar silahla ateş edildiğini öğrendim. Can güvenliğimden endişe ettiğime dair paylaşımlar yaptım. 30 Eylül günü Dilan Polat beni arayarak 'Kardeşim Sıla'yı içeriye aldılar. Engin'i de, beni de alacaklar bak yapma, o görüntüleri sen yaydın' dedi. Görüşmeden yaklaşık 5 saat sonra işyerim kurşunlandı. Son paylaşımlarından birinde ekmeği öperek 'Sana ekmek yedirmeyeceğim' dedi."DilanPolat'ın ifadesinde ise şu sözleri yer aldı: "Öne sürdüğü iddialar asılsızdır. Şahsı Banu Parlak'a ait işyerinin kurşunlanması sonrasında televizyonda gördüm. Bahse konu sosyal medya paylaşımında sarf etmiş olduğum sözleri genele yönelik olarak söylemiştim. 'İftiranın danasını göreceksin' içerikli videoyu o tarih itibarı ile bana sözlü saldırıda bulunan Seyhan Soylu, Feyza Altun ve Cüneyt Özdemir'e ve genele yönelik çekmiş ve yayınlamıştım. Burada hedef Banu Parlak değildi." Engin Polat ise "Saldırıyı sosyal medyadan duydum. Bu saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak sosyal medyadan açıklama yapmış ve bizi suçlamıştı. Bahse konu saldırıyı kimin yaptığını bilmiyorum, bir fikrim de yok" dedi.