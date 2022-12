‘Barış Manço sonsuza kadar bu evde yaşayacak’

Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Barış Manço Moda 81300 adıyla 2010 yılında müze konseptiyle hazırlanan evi, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açıldı. Açılış konuşmasını yapan Lale Manço, "Burası halka ait bir yer.Barış Manço burada sonsuza kadar yaşayacak. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Manço'nun konuşmasının ardından Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu ve aramızdan ayrılıncaya kadar birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç, Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay ve Moğollar grubunun solisti Emrah Karaca, sahnede sanatçının sevilen şarkılarını seslendirdi. Evde ise ziyaretçileri Manço'nun arabası ve şarkı sözlerinden esinlenerek yapılan 'Domates, Biber, Patlıcan' ve 'Arkadaşım Eşek' heykelleri karşılıyor. Barış Manço heykeli ise Manço'nun bestelerini yaptığı "O benim rüyam" dediği ve salonda bulunan kuyruklu piyanosunun başında yer alıyor. Her yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiği evde gitarı, plakları, ailesinin verdiği eşyaları, aksesuarları, giysileri, takıları, kendi çalışması tablolar, orijinal konser afişleri ve daha fazlası Barış Manço şarkıları eşliğinde görülebilir.OĞLU Doğukan Manço ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "20 senemin geçtiği bu eve her geldiğimde, her buranın kokusunu aldığımda, bu koku beni 1985'li yıllarıma götürüyor. Ne mutlu bize ki bugün halen bu ev ayakta ve bugüne kadar 500 bin kişi ziyaret etmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."