Başrolde İstanbul olacak

Dünyada en çok dizi ihracat eden 3'üncü ülke olan Türkiye'nin uluslararası tanıtımında önemli bir role sahip olan dizi ve sinema filmlerinin başrolünde İstanbul olacak. Türkiye'nin turizmine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sinema sektöründe daha çok film ve dizi çekerek bunları ihraç etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bu eserlerde daha çok İstanbul görmeyi istediklerini söyledi.Güven, Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi. İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde yaşananların ve çözüm yöntemlerinin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının ardından bir açıklama yapan Birol Güven, "İstanbul her zaman bizim değişmeyen başrolümüzdür" dedi.