Bayramda Atv ekranında sinema şöleni

En sevilen dizi ve programlarıyla tüm sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen atv, bayramda da soluksuz izlenecek. Kanal, yayınlayacağı filmlerle de izleyiciye sinema şöleni yaşatacak.Bayramın birinci günü 20.00'de Jumanjı Yeni Seviye izleyiciyle buluşacak. Aksiyon ve macera dolu filmde şunlar anlatılıyor: Jumanji oyunundan bir şekilde sağ çıkmayı başaran ve liseden mezun olan Jumanji ekibi, üniversitedeki yeni hayatlarına alışmaya çalışıyordur. Fakat arkadaş grubundan ve kız arkadaşı Martha'dan ayrı kalmak Spencer'a zor gelir. Bunalımda olan Spencer tekrardan Jumanji oyununa girer. Bethany, Martha ve Fridge de Spencer'ı kurtarmak için oyuna girerler. Bilmedikleri şey ise oyunun bu sefer bambaşka olduğu ve sağ çıkmanın hiç kolay olmayacağıdır. Bayramın ilk günü saat 22.20'de ise John Wick 2 yayınlanacak. Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı filmde; emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir.Bayramın 2. günü 20.00'da Buz Devri ekrana gelecek. Tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası izleyiciyle buluşacak. atv'de 21.40'ta ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin'in oynadığı Baba Parası yayınlanacak. Filmde; ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.Bayramın üçüncü günü animasyon filmi Şirinler: Kayıp Köy izleyiciyle buluşacak. Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. atv ekranında 21.50'de ise John Wick 3 yayınlanacak. Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı aksiyon serisinin üçüncü filmi olan John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ikinci filmin sonu itibarıyla ölüsüne 14 milyon dolar değer biçilen ve The High Table üyesi birini öldürdüğü için gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in dünyanın bütün suikastçıları peşindeyken New York'tan çıkmaya çalışmasını anlatıyor.Bayramın 4. günü ise Şirinler 2 ekrana gelecek. Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Hank Azaria, Brendan Gleeson'ın rol aldığı animasyon ve macera türündeki filmde; Şirinler'in başının belası olan kötü kalpli Gargamel, Haylazlar adlı Şirinlere benzer bir grup yaratık yaratır. Tek amacı kendisini güçlü yapacak Şirin özüne ulaşmaktır.