‘BBCS’ zirveye demir attı!

Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. 'BBCS' yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 4,92 izlenme oranı ve yüzde 13,35 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #Kayıkçı bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı! Dizide Kayıkçı ile beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrendi. Kayıkçı, Leyla'ya önce Ateş'i sonra da Cezayir'in düşmanlarını öldürmesi karşılığında kızını geri vereceğini söyledi. Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın aldı. Cezayir ve dostları Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yaptı.