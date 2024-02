Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Robert De Niro, minik bebeği ile ilk portresini paylaştı. 80 yaşında yedinci kez baba olan oyuncu 10 aylık kızı Gia'yı kucağına alarak poz verdi. Eşi Tiffany Chen ile mutlu bir birlikteliği olduğunu dile getiren Robert De Niro, "80 yaşında baba oldum, harika bir his. Ona baktığımda dert ettiğim her şey uçup gidiyor. Büyüdükçe nasıl olur bilmiyorum ama düşünüyor, her şeyi gözlemliyor ve izliyor. İnanılmaz bir şey. Bunun uzun süre tadını çıkarmak istiyorum" demişti.