Behram vuruldu!

ATV dizisi 'Aldatmak'ın önceki akşam yayınlanan sezon finalinde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Oylum'un geçirdiği trafik kazası sonucu doktorun "Bebeği mi yaşatalım? Anneyi mi?" sorusu üzerine kararın ne olacağı büyük merak uyandırırken Behram'ın hastanenin önünde vurulması gerilimi arttırdı. Yeşim'in televizyona çıkmasıyla herkes büyük bir şok yaşadı. İlknur'un yayında adını açıklamasıyla Tarık'ın öfkesi giderek arttı. Ancak Yeşim'in televizyon macerası kısa sürdü. Geçmişiyle ilgili bazı sırlar ortaya dökülünce Yeşim öfkesine hakim olamadı.