‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliği bırakmıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!
Cezayir, Leyla'yı kurtardı!
Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için harekete geçti. Amaç abisini öldüren kayıkçı ile ilgili bilgi öğrenmekti. Cezayir, Bassilius'un izini buldu fakat kaçışına engel olamadı. Bassilius bağlı olduğu şebekenin adamları tarafından deniz yoluyla İsrail'e kaçmak için yola çıktı.
Ben Bu Cihana Sığmazam 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Cezayir'in kalbi sensin aklıysa Leyla..." | Video
Orhan tahmin ettiği gibi ölmemişti ve hayattaydı. Bu Leyla için büyük bir adımdı. Orhan emniyet güçlerine teslim edildi. Leyla özgürlüğüne kavuştu ve ailesinin yanına geri döndü.
Cezayir'le girilen bir çatışmada oğlunun öldüğünü sanan Sabit, eski hesabı kapatmak için Cezayir'i en hassas yerinden vurmak için harekete geçti ve Suna'nın başına silah dayadı.
Azamet ve Melike ise gözlerden uzak bir yerde, hayatlarıyla ilgili aldıkları ciddi bir kararla evlendiler.