‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliği bırakmıyor!

Cezayir, Leyla'yı kurtardı!

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için harekete geçti. Amaç abisini öldüren kayıkçı ile ilgili bilgi öğrenmekti. Cezayir, Bassilius'un izini buldu fakat kaçışına engel olamadı. Bassilius bağlı olduğu şebekenin adamları tarafından deniz yoluyla İsrail'e kaçmak için yola çıktı.







Ben Bu Cihana Sığmazam 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Cezayir'in kalbi sensin aklıysa Leyla..." | Video