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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Bengü ölen koruması için 350 bin TL ödeyecek

Şarkıcı Bengü, 2012’deki kazada yaralanmış, koruması Ümit Özer de hayatını kaybetmişti. Bengü, gerekli önlemi almadığı için Özer’in ailesine 350 bin TL tazminat ödeyecek

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Bengü ölen koruması için 350 bin TL ödeyecek
Bengü, 10 Haziran 2012'de Ankara'dan İstanbul'a dönerken aracıyla kaza yapıp yaralanmıştı. Aynı kazada sanatçının 34 yaşındaki koruması Ümit Özer de hayatını kaybetmişti. Korumanın ailesi, Bengü'nün oğullarını sigortasız çalıştırdığını, bunun bir iş kazası olduğunu belirterek dava açmıştı.



YÜZDE 25 KUSURLU
Bilirkişi raporu, popçunun işveren sıfatıyla gerekli önlemi almadığını öne sürerek yüzde 25 kusurlu olduğunu belirtmiş, mahkeme de Bengü'nün ölen korumanın ailesine 400 bin lira ödemesine hükmetmişti. İstinaf Mahkemesi, yeni bir karar vererek Bengü'nün ödeyeceği tazminatı 350 bin liraya düşürdü.

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Bengü ölen koruması için 350 bin TL ödeyecek
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