Bengü ölen koruması için 350 bin TL ödeyecek

Bengü, 10 Haziran 2012'de Ankara'dan İstanbul'a dönerken aracıyla kaza yapıp yaralanmıştı. Aynı kazada sanatçının 34 yaşındaki koruması Ümit Özer de hayatını kaybetmişti. Korumanın ailesi, Bengü'nün oğullarını sigortasız çalıştırdığını, bunun bir iş kazası olduğunu belirterek dava açmıştı.Bilirkişi raporu, popçunun işveren sıfatıyla gerekli önlemi almadığını öne sürerek yüzde 25 kusurlu olduğunu belirtmiş, mahkeme de Bengü'nün ölen korumanın ailesine 400 bin lira ödemesine hükmetmişti. İstinaf Mahkemesi, yeni bir karar vererek Bengü'nün ödeyeceği tazminatı 350 bin liraya düşürdü.