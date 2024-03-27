YALIN, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılında Beşiktaş Stadyumu'nda dev bir konser verecek. 31 Mayıs'taki konserin biletleri satışa çıktığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Yalın hayranları bilet satış sitelerini kilitlerken, ilk üç saatte 10 bin bilet satıldı. Yalın sosyal medyada hayranlarına "Beni mutluluktan havalara uçurdunuz. 31 Mayıs gecesi ben de sizi havalara uçuracağım. Hazır olun" diye seslendi. Ünlü popçu, şarkılarını 40 bin kişiye söyleyeceği bu özel konserinde sürprizleriyle de hayranlarını şaşırtacak.