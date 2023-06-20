Bergama’da Hadise rüzgarı

POPÇU Hadise, yaza hızlı giriş yaptı. Konserden konsere koşan sanatçı, Uluslararası Bergama Kermesi'nde sahneye çıktı. Büyük bir coşku ile karşılanan ve iki saate yakın sahnede kalan Hadise, kırmızı mini etek ve kot ceketiyle dikkat çekti. Listelerin zirvesine yerleşen son hiti 'Feryat' şarkısı ile konserine başlayan Hadise; 'Farkımız Var', 'Şampiyon', 'Nerdesin Aşkım', 'Sıfır Tolerans', 'Deli Oğlan', 'Prenses' gibi hit şarkılarını söyleyerek, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir performansa imza attı.