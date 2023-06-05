‘Beş günün yorgunluğu var üzerimde’

EDİS, önceki akşam İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Almanya'da 25 bin kişiye konser veren Edis, şöyle konuştu: "Almanya'daki en güzel konserimdi, çok iyi geçti, çok eğlendik. 5 günün yorgunluğu var üzerimde... Gülşen, Zeynep Bastık ile de Barcelona'da beraberdik. Dünyanın en iyi grubu Depeche Mode konserini de birlikte izledik, inanılmazdı. Bir daha izleyebilir miyiz bilmiyorum ama festivalin en iyi konseriydi. Bu arada Galatasaraylıyım, şampiyon olduk, başarılarının devamını diliyorum, sıra Avrupa'da diyorum."