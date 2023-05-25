Bir çınar daha gitti

Ülkemizin ilk piyanist şantörlerinden olan caz sanatçısı İlham Gencer, 101 yaşında Bodrum'da hayata veda etti. Oğlu Bora Gencer, babasının vefatını "Babam, Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi. Dünya iyisi insan, adam gibi adam İlham Gencer'i kaybettik" ifadeleriyle duyurdu. Gencer'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Ünlüler de taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi."Çok sevdiğim eski kayınpederim İlham Gencer'i kaybettik. Çok üzgünüm.""Bir yüce çınar yok artık. Kulaklarımda ve kalbimde onun coşkulu piyano çalışı hep kalacak.""Müthiş bir müzisyeni, bir cumhuriyet beyefendisini kaybettik.""100 yıl boyunca piyano çalan o eller öpülmez mi? Mekanın cennet olsun ustam.""Değerli büyüğümüz İlham Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum."