Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif hayal kırıklığına uğradı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

20. Bölümde neler yaşandı?

FIRAT İLE ARASINI DÜZELTMEK İÇİN ÇİFTLİĞE GİTTİ VE ORADA BÜYÜK SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

Tam zamanında yetişen Elif ve Fırat, Cemil'i bir kez daha Ümran'ın elinden kurtarırlar. Eve tekrar doktor gelir. Cemil iyileşmeye başlamıştır ve avukat ister. Ümran büyük panik içindedir. Fırat'a babasını annesinin ittiğini söyleyen Elif'i önce Ümran sonra da Cemil yalancı çıkartır. Ümran söylediklerini inkar ederken Cemil ise düşmesinin kaza olduğunu söyler. Önce kendisinden sonra annesinden şimdi de babasından şüphe eden Elif ile Fırat'ın arası gittikçe açılır. Dila ise çok mutludur. Cemil, Güneş ile Dila'nın arasında köprü olur.