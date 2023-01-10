Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif, Ümran’ın sakladığı gerçekleri öğrendi!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.
18. Bölümde neler yaşandı?
ÜMRAN, ELİF'E EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATIYOR
Fırat'ın babasından duydukları ile şoka giren Elif, nikâhta evet dese bile kendini bir türlü toparlayamaz. Kalbi Fırat'a inanmak istese de içine ekilen şüphe tohumları her geçen gün büyür. Fırat ise Elif'in bu uzak tavırlarına anlam veremez. Birlikte aynı yatağı paylaşmamaları ve aralarındaki mesafe Ümran'ın da gözünden kaçmaz. Avukata hazırlattığı evlilik sözleşmesini Elif'e vakit kaybetmeden imzalatır.
SUDE'YE SÜRPRİZ İŞ TEKLİFİ
Fırat'ın evlenmesi ve Ümran'ın onu şirketten kovması ile yıkılan Sude'ye sürpriz bir iş teklifi gelir. Ayazları bitirmek isteyen ve onların hisselerini toplayan güçlü bir rakip Sude'yi kirli oyunlarına ortak eder. Şirkete geri dönen Sude bu ortaklıktan vazgeçmek istese de aldığı tehdit yüzünden yapamaz.
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ELİF ŞÜPHELERİNİN PEŞİNDEN GİDİYOR
Elif korkularını Fulya ile paylaşır ve Cemil'i kontrol etmesi için eve doktor getirtir. Bu durum Ümran'ı çileden çıkartır. Fırat da Elif'in bu tutumuna anlam veremez. Evde kıyamet kopar ancak Cemil'in sesini duyan Elif, sonunda gerçeği öğrenir. Fırat'ın babasını Ümran itmiştir. Fırat'ın da bunu duymasını isteyen Elif onu hemen odaya götürmek ister. Cemil'in konuşmasını duyan Ümran onu susturmak için son kez harekete geçmiştir.