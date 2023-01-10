Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif, Ümran’ın sakladığı gerçekleri öğrendi!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

18. Bölümde neler yaşandı?

ÜMRAN, ELİF'E EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATIYOR

Fırat'ın babasından duydukları ile şoka giren Elif, nikâhta evet dese bile kendini bir türlü toparlayamaz. Kalbi Fırat'a inanmak istese de içine ekilen şüphe tohumları her geçen gün büyür. Fırat ise Elif'in bu uzak tavırlarına anlam veremez. Birlikte aynı yatağı paylaşmamaları ve aralarındaki mesafe Ümran'ın da gözünden kaçmaz. Avukata hazırlattığı evlilik sözleşmesini Elif'e vakit kaybetmeden imzalatır.