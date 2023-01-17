Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat babası ile ilgili gerçeği öğrendi!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.
19. Bölümde neler yaşandı?
ELİF VE FIRAT BABASINI BİR KEZ DAHA KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇERKEN, BU GERÇEK HERKESİN HAYATINI DEĞİŞTİRECEKTİR
Elif, Cemil Bey'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ümran, kocası ile ilgili yaşadıkları hakkında Elif'e bilmesini istediği kadarını anlatır. Ümran'ın durumuna üzülen Elif, Fırat her şeyi o anlatana kadar susmayı kabul eder.
Bu Ümran ile aralarındaki buzların erimesini sağlar. Cemil Bey'e tam zamanlı bakıcı tutulup durumu gözlem altına alınır. Cemil'in iyileşmeye başlaması Ümran için büyük tehdittir.
Ancak gizli düşman, Ayazların evine kadar girmiştir ve Sude'nin de peşini bırakmaz. Elif ve Fırat, Ümran'ın fikri ile balayına gitmeye karar verirler. Onların yokluğunu fırsat bilen Ümran herkesi evden uzaklaştırır. Amacı Cemil'i tamamen susturmaktır. Elif'in içine kurt düşer ve planı anlar. Fırat'a babasını itenin annesi olduğunu söylemek zorunda kalır.
İkili eve doğru yola çıkarken Ümran, Cemil'in fişini çeker ama o yine de nefes almayı başarır. Bu gerçek köşkteki herkesin hayatını tamamen değiştirecektir.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.