Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat babası ile ilgili gerçeği öğrendi!

İkili eve doğru yola çıkarken Ümran, Cemil'in fişini çeker ama o yine de nefes almayı başarır. Bu gerçek köşkteki herkesin hayatını tamamen değiştirecektir.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.