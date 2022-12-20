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Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:13

Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat Elif'i Ümran'ın gelini olarak köşke getirdi!

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu ve Tuğçe Açıkgöz'ün paylaştığı atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat Elif’i Ümran’ın gelini olarak köşke getirdi!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

16. Bölümde neler yaşandı?

Fırat ve Elif gözaltına alınır. Ümran yakalarındadır. Şikayetini geri çekmez. Fırat ve Elif nezarethaneden çıkar çıkmaz ateşi bir türlü düşmeyen Güneş'in yanına hastaneye giderler. Elif gelmesi ile Güneş'in ateşi kontrol altına alınır. Fakat daha tam kendine gelemeden Ümran ve Dila hastaneye gelir. Ümran, Güneş'i Elif'ten ayırmak için hastaneden çıkartır.

Eve gelen Güneş, yemek yemeyi ve ilaçlarını da almayı reddeder. Fırat, Elif'i Güneş'in yanına getirir ancak Ümran uzaklaştırma kararı ile yine kabus gibi üzerlerine çöker. Fırat, kalıcı çözüm bulana kadar Elif'i götürmek zorunda kalır. Ümran ve Dila'nın Güneş'e olan davranışlarına dayanamayan Fırat, Güneş'i alıp Elif'e getirir.

Ümran onları polise ihbar eder. Polis ile üçlü arasında kovalamaca yaşanır. Ancak Fırat, Güneş ve Elif'i ayırmayacak bir plan yapar. Ümran her yerde onları ararken Fırat, Elif ve Güneş'le çıka gelir. Bu duruma herkes şaşırırken Fırat esas bombayı patlatır. Elif'in artık gelini olduğunu açıklar ve evlilik cüzdanını annesine takdim eder.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

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Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat Elif'i Ümran'ın gelini olarak köşke getirdi!
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